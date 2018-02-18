Ломаченко "зажег" с Усиком в ресторане (видео) [ Редактировать ]
17 февраля чемпиону WBO во втором полулегком весе Василию Ломаченко исполнилось 30 лет. Друг именинника Александр Усик и сам виновник торжества проявили свой танцевальный талант и исполнили зажигательный танец в ресторане на празднике.
Это 30 лет!!!🔥🔥🔥#LomUs @duet_oreshki
Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus.ua)
Ранее мы писали о творческом пути спортсмена.
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