Усик - Бриедис: украинец оценил действия противника

Уставший, но удовлетворенный, с чемпионским поясом Александр Усик вернулся в Киев. В аэропорту его встречали фанаты и журналисты. "Больше всего хочу увидеть детей и выспаться", - сообщил чемпион.