Как быстро убраться в квартире, собрать чемодан или быстро успокоиться - решение этих проблем и еще 22 лайфхака намного упростят вашу повседневную жизнь. А советы нам подсказали на Лайфхакере.

Лайфхаки для быта

1. Разморозить мясо

Если у вас нет микроволновой печи, быстро разморозить мясо можно с помощью воды. Положите его в миску прямо в пакете и залейте жидкостью комнатной температуры. А вот использовать кипяток - роковая ошибка: мясо будет ужасно пахнуть.

2. Отмыть сковороду

Чтобы быстро отмыть сковороду, налейте в нее воды, бросьте щепотку соды и поставьте на огонь. Кипятите жидкость пару минут, и пригоревшие остатки пищи легко отделятся от посуды.

3. Очистить микроволновку

Быстро очистить микроволновку можно с помощью соды. Размешайте 3 столовые ложки порошка в двух стаканах воды. Поместите раствор в печь и включите ее на 10 минут. Затем подождите 15 минут, откройте микроволновку и протрите ее изнутри.

4. Остудить чай или кофе

Чтобы напиток быстрее остыл, положите в чашку несколько ложек. Теплообмен в направлении от более нагретого тела к менее нагретому будет происходить, пока они не достигнут одинаковой температуры. Так что вы получите нагревшиеся ложки и остывший чай.

5. Приготовить дрожжевое тесто

Дрожжевое тесто плохо поднимается, если не поставить его в теплое непродуваемое место. Чтобы создать нужный ему микроклимат, вскипятите в микроволновке стакан воды, а затем поставьте туда миску с тестом, накрытую пищевой пленкой.

6. Убрать квартиру

Чтобы быстро создать в квартире видимость порядка, вам понадобится коробка, пакет для мусора и тряпка. Ваша задача - подойти к горизонтальной поверхности и убрать с нее все, например, на пол. Затем вы протираете пыль на этой поверхности, возвращаете на нее предметы, которые должны там стоять.

С остальными вещами поступаете следующим образом: нужное кидаете в коробку с надеждой однажды разобрать ее, остальное - в мусор. Затем пропылесосьте пол и помойте сантехнику. Такой экспресс-уборки достаточно, чтобы не стыдно было принять гостей.

7. Вымыть окна

Когда моете окна, с одной стороны стекла проводите тряпкой горизонтально, с другой - вертикально. Направление разводов поможет вам определить, где проблема, и быстрее завершить работу.

8. Вычистить сумку

Роликом для чистки одежды удобно доставать крошки, мелочь, обрывки чеков со дна сумки.

9. Почистить одежду

Быстро почистить одежду от шерсти и мелкого мусора можно скотчем. Намотайте липкую ленту на ладонь клеем наружу, и орудие готово.

10. Починить застежку-молнию

Справиться с застрявшей молнией поможет простой карандаш. Пройдитесь грифелем по зубцам, и бегунок проскользнет по ним без труда. Для этих же целей подойдет любой крем.

11. Отклеить этикетки

Фен поможет избавиться от наклеек с информацией о производителе на посуде и других бытовых предметах. Подуйте на стикер горячим воздухом, и он мгновенно отойдет.

Лайфхаки для красоты

12. Помыть расческу

Чтобы быстро помыть расческу, возьмите ее с собой в душ. Вспеньте на волосах шампунь и аккуратно расчешите их. Волосы в этом случае сработают как щетка и удалят загрязнения.

13. Очистить кисти для макияжа

Отмыть кисти для нанесения макияжа можно с помощью расчески-гребня и шампуня. Намыльте ворсинки и энергично проведите ими несколько раз поперек зубцов гребня.

14. Найти замену крему для бритья

Не вовремя закончившийся крем для бритья можно заменить бальзамом для волос. Нанесите его на нужный участок и оставьте на пару минут, чтобы размягчить щетину. Лучше при этом взять одноразовый станок, потому что для лезвий использование бальзама не пройдет бесследно.

Лайфхаки для путешествия

15. Собрать чемодан

Составьте универсальный список вещей для путешествий и используйте его каждый раз, когда нужно быстро собрать чемоданы. В нем должны быть перечислены все предметы, которые вам нужно взять с собой, и обязательные действия, выполняемые перед уходом. Корректировать перечень в соответствии с сезоном и пунктом назначения проще, чем каждый раз вспоминать, ничего ли не забыл.

16. Избавиться от излишнего внимания

Быстро избавиться от назойливых гидов и продавцов в путешествии поможет волшебная фраза "Я здесь по работе", произнесенная на языке страны.

17. Первым получить багаж

Получить чемодан в аэропорту быстрее можно, если наклеить на него стикер со словом fragile - "хрупкое". С большой вероятностью ваш багаж положат на тележку сверху, чтобы не повредить, значит, на ленту он попадет в числе первых.

18. Обменять купюры на монеты

Разменять деньги можно, купив что-то в автомате со снеками. Аппарат даст сдачу монетами. Если у автомата есть такая функция, можно "передумать" и нажать кнопку отмены операции. Тогда вы вернете всю сумму мелочью.

Лайфхаки для гаджетов

19. Зарядить телефон

Чтобы быстро зарядить телефон, переведите его в авиарежим.

20. Очистить клавиатуру

Иногда на клавиатуру попадают неуловимые крошки, которые практически невозможно достать. Начинаешь переворачивать ее или пытаться достать мусор пальцем, и инородный предмет норовит провалиться в недра устройства. В такой ситуации используйте стикер. Крошка прилипнет к клейкой части, и это быстро положит конец вашим мучениям.

21. Найти информацию в мессенджере

Многие любят сохранять важную информацию, отправляя ее себе в личных сообщениях в соцсетях или мессенджерах. Чтобы потом не приходилось листать всю историю переписки в поисках нужного, продумайте систему ключевых слов. Тогда, например, сканы документов вы сможете быстро найти поиском по слову "документы".

Лайфхаки для душевного здоровья

22. Быстро уснуть

Чтобы быстрее уснуть, считайте в обратном порядке от любого как минимум трехзначного числа до нуля. Такой способ менее привычен для мозга, чем перечисление цифр в прямой последовательности, поэтому вы сосредоточитесь на числах и тревожащие мысли перестанут лезть в голову. А так как счет - занятие не самое веселое, вы достаточно быстро заснете.

23. Быстро проснуться

Заведите два будильника с разницей в минуту. Тот, что зазвонит раньше, поставьте рядом с кроватью, второй отнесите подальше, но так, чтобы его было слышно. После первого сигнала вам не удастся просто перевернуться на другой бок, так как вы будете знать, что все равно придется идти выключать второй гаджет.

24. Быстро успокоиться

Если нужно быстро успокоиться, поищите в интернете подборку забавных картинок или видео, подойдет и сайт с бородатыми анекдотами. Смех заставляет дышать глубже, расслабляет мышцы, стимулирует выработку гормонов радости. Пару минут веселья, и вы почувствуете себя менее встревоженным.

25. Принять решение

Если вам нужно решить, действовать или нет, но монетке вы такое важное дело доверить не готовы, используйте квадрат Декарта.

Что я получу, если не приму это решение? Что я получу, если приму это решение?

Что я потеряю, если не приму это решение? Что я потеряю, если приму это решение?

Расчертите квадрат и внесите предполагаемые последствия в соответствующие ячейки. Например, вы думаете, стоит ли менять работу.

Пойду в отпуск по графику. Более высокая зарплата.

Не будет нервотрепки. Возможность карьерного роста.

В таблице вы обязательно найдете аргументы, которые окажутся решающими, а ячейка, где они расположены, даст понять, что делать.

Ранее мы писали о том, как не замерзнуть зимой.