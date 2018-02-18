Авиация Израиля обстреляла сектор Газа [ Редактировать ]
Истребители ВВС Израиля поразили шесть принадлежащих движению "Хамас" объектов в секторе Газа. Эти действия стали ответом на подрыв боевиками фугаса на границе с анклавом, в результате которого четыре израильских солдата были ранены. Об этом сообщает пресс-служба армии Израиля.
"ВВС поразили конкретные военные объекты в секторе Газа. Всего были атакованы шесть целей, принадлежащих террористической организации",- сообщили израильские военные.
Среди целей бомбардировок названы подземный туннель, который боевики рыли в направлении Израиля из столичного предместья аз-Зейтун, военные базы в городах Хан-Юнис и Дейр аль-Балах с оружейными мастерскими.
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