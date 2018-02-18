Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о выплатах пенсий семьям погибших революционеров во время Евромайдана. Об этом он сказал на открытии выставки ко Дню памяти героев Небесной сотни.

Так, семьям погибших в ходе Революции достоинства пенсии выплатят досрочно.

"8 февраля парламент принял закон, который позволяет назначение досрочной пенсии по возрасту членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время Революции Достоинства. И практически сразу после его поступления в вашем присутствии я подписываю этот закон", - сказал президент.

Отметим, что документ предусматривает изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", согласно которым право на назначение досрочной пенсии по возрасту есть у жен/мужей погибших на Майдане, - при условии, что они не вступили в повторный брак. Это решение распространяется на детей, которые стали инвалидами, будучи несовершеннолетними, а также на родителей погибших.

Женщины из числа перечисленных лиц смогут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 20 лет стажа, а мужчины - в 55 лет при наличии 25 лет стажа.

Напомним, в Киеве почтили память погибшим героям Небесной сотни.