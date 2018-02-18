Тревожные сутки в АТО: на фронте исчез украинский военный [ Редактировать ]
В зоне проведения АТО на Донбассе в субботу, 17 февраля, исчез украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.
"По информации пресс-центра штаба АТО, в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего, в связи с чем проводятся соответствующие розыскные мероприятия", - сказал Гуцуляк.
Напомним, боевики на Донбассе совершили 10 прицельных обстрелов украинских военных.
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