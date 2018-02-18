В зоне проведения АТО на Донбассе в субботу, 17 февраля, исчез украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"По информации пресс-центра штаба АТО, в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего, в связи с чем проводятся соответствующие розыскные мероприятия", - сказал Гуцуляк.

Напомним, боевики на Донбассе совершили 10 прицельных обстрелов украинских военных.