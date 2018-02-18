На свадьбе во время веселья погибли 18 человек [ Редактировать ]
В Индии во время свадебной церемонии не далеко от здания, где это происходило, взорвался газовый баллон. Об этом сообщает India Todaсо.
В результате 18 человек погибли.
Инцидент произошел в городе Беавар, штат Раджастхан. В результате взрыва здание, где проходила церемония, обрушилось. После происшествия спасательным службам удалось достать из-под завалов тела девяти человек, в воскресенье специалисты извлекли тела еще девяти погибших.
В результате происшествия ранения также получили 18 человек, шесть из которых уже выписали из больницы, состояние пяти оценивается как критическое. Как заявил представитель местной администрации Гаурав Гоял, два человека еще могут оставаться под завалами, поисковая операция продолжается.
Напомним, в Баку прогремел мощный взрыв.
по теме
В Сирії підірвалися 23 російські військові
У Сирії - підірвалися російські військові. Дві з половиною сотні бойовиків ІДІЛу - здалися сирійським повстанцям. А в Лівії - у переповненій вантажівці загинули 19 мігрантів. Більше про все це - в нашому міжнародному огляді.
В курортном Бердянске взорвался дом, есть жертвы (фото)
В курортном городе Бердянск, Запорожской области, произошел взрыв газа, ранение получил один человек.
Лікарі борються за життя постраждалих від вибуху гранати у Нових Петрівцях
У вікно приватного будинку місцевий житель кинув гранату "Ф1". Осколки розлетілися на понад 200 метрів, постраждали троє людей.
В Великобритании из-за взрыва эвакуировали театр
В центре Бирмингема (Великобритания) эвакуировали посетителей и сотрудников репертуарного театра.
Под Киевом прогремел мощный взрыв, пострадали трое человек
Три человека госпитализированы с различными травмами в результате взрыва гранаты в Новых Петровцах, под Киевом.