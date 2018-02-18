В Индии во время свадебной церемонии не далеко от здания, где это происходило, взорвался газовый баллон. Об этом сообщает India Todaсо.

В результате 18 человек погибли.

Инцидент произошел в городе Беавар, штат Раджастхан. В результате взрыва здание, где проходила церемония, обрушилось. После происшествия спасательным службам удалось достать из-под завалов тела девяти человек, в воскресенье специалисты извлекли тела еще девяти погибших.

В результате происшествия ранения также получили 18 человек, шесть из которых уже выписали из больницы, состояние пяти оценивается как критическое. Как заявил представитель местной администрации Гаурав Гоял, два человека еще могут оставаться под завалами, поисковая операция продолжается.

Напомним, в Баку прогремел мощный взрыв.