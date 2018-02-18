На масленичных гуляниях супружеская пара расстреляла людей (видео) [ Редактировать ]
В Дагестане в городе Кизляр неизвестный открыл стрельбу по людям во время празднования масленицы. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
"По предварительным данным, четыре человека погибли, еще четверо пострадали", - сказал собеседник агентства. При этом республиканский Минздрав сообщил о пяти пострадавших. Их доставили в кизлярскую ЦГБ. Все четыре жертвы - женщины.
Силовики ликвидировали нападавшего.
По словам источника, все жертвы возвращались со службы из храма, когда произошло нападение. Преступник раньше не попадал в поле зрения полиции и не относился к радикальным течениям.
"Примерно в 16:30 неизвестный мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по гражданским", - рассказал представитель регионального МВД. По его словам, среди пострадавших двое полицейских.
Возбуждено уголовное дело об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, во Львове мужчина открыл стрельбу из окна.
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