В Дагестане в городе Кизляр неизвестный открыл стрельбу по людям во время празднования масленицы. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

"По предварительным данным, четыре человека погибли, еще четверо пострадали", - сказал собеседник агентства. При этом республиканский Минздрав сообщил о пяти пострадавших. Их доставили в кизлярскую ЦГБ. Все четыре жертвы - женщины.

Силовики ликвидировали нападавшего.

По словам источника, все жертвы возвращались со службы из храма, когда произошло нападение. Преступник раньше не попадал в поле зрения полиции и не относился к радикальным течениям.

"Примерно в 16:30 неизвестный мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по гражданским", - рассказал представитель регионального МВД. По его словам, среди пострадавших двое полицейских.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, во Львове мужчина открыл стрельбу из окна.