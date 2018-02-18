Финляндия заявила о готовности отправить миротворцев на Донбасс [ Редактировать ]
В случае достижения договоренности о проведении в Украине миротворческой операции под эгидой ООН Финляндия должна принять в ней участие. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Yle.
"Речь идет об одной из самых серьезных проблем в Европе, поэтому, если будет даже небольшая возможность решить кризис, Финляндия должна принять участие в урегулировании этого кризиса", - заявил он на встрече с финскими журналистами в Мюнхене.
При этом Ниинисте прокомментировал инициативу бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, который предложил в миротворческой миссии участвовать странам, не входящим в Альянс. В качестве таких государств он назвал Финляндию, Швецию и Австрию. По мнению финского президента, трудно было бы собрать 20 тыс. миротворцев из такого маленького количества стран, однако он приветствует все возможные предложения по урегулированию украинского кризиса.
Напомним, что экс-генсек НАТО предлагает отправить на Донбасс 20 тыс. миротворцев.
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