В случае достижения договоренности о проведении в Украине миротворческой операции под эгидой ООН Финляндия должна принять в ней участие. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает Yle.

"Речь идет об одной из самых серьезных проблем в Европе, поэтому, если будет даже небольшая возможность решить кризис, Финляндия должна принять участие в урегулировании этого кризиса", - заявил он на встрече с финскими журналистами в Мюнхене.

При этом Ниинисте прокомментировал инициативу бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, который предложил в миротворческой миссии участвовать странам, не входящим в Альянс. В качестве таких государств он назвал Финляндию, Швецию и Австрию. По мнению финского президента, трудно было бы собрать 20 тыс. миротворцев из такого маленького количества стран, однако он приветствует все возможные предложения по урегулированию украинского кризиса.

Напомним, что экс-генсек НАТО предлагает отправить на Донбасс 20 тыс. миротворцев.