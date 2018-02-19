На Донбассе российские боевики подорвались на минах [ Редактировать ]
На Светлодарской дуге, на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались двое российских боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Также в сообщении говорится, что оба боевика оказались гражданами России. "Один из них - Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, погиб. Другой - Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань (ул. Водников, кв. 55), получил минно-взрывные ранения", - пишет пресс-центр.
Отмечается, что по мнению штаба, "пророссийские медиа-ресурсы будут пытаться обвинить силы АТО в нарушении минских договоренностей и припишут гибель и ранения боевиков украинским защитникам". По словам пресс-центра, этот инцидент является еще одним подтверждением российского присутствия на Донбассе. Сейчас выясняют информацию о принадлежности боевиков к регулярным войскам Российской Федерации.
Напомним, что в Харькове мужчина подорвался на гранате.
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