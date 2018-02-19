71-я церемония вручения премий BAFTA прошла вечером 18 февраля в лондонском Альберт-холле. Об этом сообщает Укринформ.

Ведущей церемонии стала 71-летняя британская актриса Джоанна Ламли, известная по лентам "На секретной службе Ее Величества" (1969 - один из фильмов о Джеймсе Бонде), "Сатанинские обряды Дракулы" (1971), "След Розовой Пантеры" (1982) и "Проклятие Розовой Пантеры" (1983), "Ширли Валентайн" (1989), "Суини Тодд" (1997), "Алиса в Стране чудес" (1999), "Волк с Уолл-стрит" (2013), а также ролями во многочисленных сериалах.

Лучшим британским фильмом британские киноакадемики также признали картину "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Статуэтку лучшему режиссеру получил Гильермо дель Торо за фильм "Форма воды".

Награду лучшему актеру вручили Гэри Олдмену за роль в ленте "Темные времена", а лучшей актрисой признана Фрэнсис МакДорманд - за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга Миссури".

В номинации "Лучший неанглоязычный фильм BAFTA отдала предпочтение южнокорейской ленте "Служанка", снятой режисером Пак Чхан Уком.

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Лучшим мультфильмом британские киноакадемики признали ленту "Коко".

Полный список победителей 71-й кинопремии BAFTA выглядит так:

Лучший фильм – "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший британский фильм – "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший режиссер – Гильермо дель Торо ("Форма воды")

Лучший актер – Гэри Олдмен ("Темные времена")

Лучшая актриса – Фрэнсис МакДорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Лучший актер второго плана – Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Лучшая актриса второго плана – Эллисон Дженни ("Я, Тоня")

Лучшая восходящая звезда – Дэниэл Калуя ("Ловушка")

Лучший оригинальный сценарий – Мартин МакДона ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Лучший адаптированный сценарий – Джеймс Айвори ("Зови меня своим именем")

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера – Рунгано Ниони (режисер, сценарист), Эмили Морган (продюсер) – "Я не ведьма"

Лучший неанглоязычный фильм – "Служанка" (Южная Корея, режиссер Пак Чхан Ук)

Лучший анимационный фильм – "Коко"

Лучший короткометражный фільм – Cowboy Dave (режиссеры — Колин О’Тул, Джонас Мортенсен)

Лучший документальный фильм – "Я вам не негр" (режиссер Рауль Пек)

Лучний анимационный короткометражный фильм - Poles Apart (режиссеры Палома Баеза, Сер Эн Лоу)

Лучшая операторская работа – Роджер Дикинс ("Бегущий по лезвию 2049")

Лучший композитор – Александр Деспла ("Форма воды")

Лучший звук – "Дюнкерк"

Лучший монтаж - "На драйве"

Лучший грим/прически – "Темные времена"

Лучший дизайн костюмов – "Призрачная нить"

Лучшая работа художника-постановщика – "Форма воды"

Лучшие визуальные эффекты – "Бегущий по лезвию 2049".

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