Курс доллара в Украине резко подскочил [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,99 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:
- 100 долларов - 2699,0889 гривен (+23,1084);
- 100 евро - 3364,1444 гривны (+21,0420).
Напомним, что курс биткоина резко обвалился.
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