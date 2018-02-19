У Німеччині розкритикували ідею про поступове зняття санкцій з Росії. Нагадаємо, таку пропозицію на Мюнхенській конференції з безпеки висловив глава німецького МЗС Зіґмар Ґабріель. Мовляв, можна скасувати деякі обмеження щодо росіян - зокрема, після введення на Донбас миротворчої місії.

У відповідь на це представник Християнсько-демократичного союзу і голова комітету бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген заявив, що подібна поступка не змусить Росію змінити свою агресивну міжнародну політику. Водночас Катрін Гьоринг-Еккардт з Партії зелених додала: "поки Росія порушує міжнародне право, взагалі не можна говорити про пом'якшення санкцій".