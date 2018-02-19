Санкцій багато не буває. Сполучені Штати розглядають запровадження додаткових обмежувальних заходів щодо Росії.

Це - в інтерв'ю телеканалу CBS News - підтвердив держсекретар США Рекс Тіллерсон. За його словами, адміністрація Трампа наразі розглядає внесення до "чорного списку" нових імен російських представників.

Нагадаємо, 30 січня Мінфін США оприлюднив так звану "кремлівську доповідь", куди увійшло майже все керівництво РФ і великі російські підприємці - загалом 210 осіб. Перебування у переліку само по собі вже стало "отруйним", - за інформацією видання "Блумберг", фінустанови США взялися ретельно перевіряти фігурантів списку, деякі ділові угоди з росіянами, що готувалися кілька місяців, нині опинилися під загрозою.