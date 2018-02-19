США запровадять додаткові санкції проти Росії [ Редактировать ]
Санкцій багато не буває. Сполучені Штати розглядають запровадження додаткових обмежувальних заходів щодо Росії.
Це - в інтерв'ю телеканалу CBS News - підтвердив держсекретар США Рекс Тіллерсон. За його словами, адміністрація Трампа наразі розглядає внесення до "чорного списку" нових імен російських представників.
Нагадаємо, 30 січня Мінфін США оприлюднив так звану "кремлівську доповідь", куди увійшло майже все керівництво РФ і великі російські підприємці - загалом 210 осіб. Перебування у переліку само по собі вже стало "отруйним", - за інформацією видання "Блумберг", фінустанови США взялися ретельно перевіряти фігурантів списку, деякі ділові угоди з росіянами, що готувалися кілька місяців, нині опинилися під загрозою.
по теме
Американських сенаторів обурило зволікання з санкціями проти Росії
Нові обмеження, вважають парламентарі, потрібні й для того, щоб не допустити втручання Росії у вибори до Конгресу наприкінці року.
Порошенко призывает ЕС присоединиться к санкциям против российских чиновников
Петр Порошенко подчеркнул, что сила санкций становится "прочнее и влиятельнее".
США оприлюднили санкційний список з 210 російськими чиновниками та бізнесменами
Міністерство фінансів США видало список "друзів Путіна", які можуть підпасти під санкції - повідомляє The Washington Post.
У Німеччині розкритикували ідею зняття санкцій з Росії
Представник Християнсько-демократичного союзу і голова комітету бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген заявив, що подібна поступка не змусить Росію змінити свою агресивну міжнародну політику.
США готують нові санкції проти Росії
Нові санкції проти Росії готує США. Про це заявив очільник американського Міністерства фінансів - Стівен Мнучін.