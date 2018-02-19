1200 доларів помічник судді вимагав за закриття двох проваджень у Чернівцях. Обидва стосувалися керування автомобілем напідпитку. Гроші отримував частинами, на території однієї з церков. Там його і затримали працівники військової прокуратури. "Питання" таким чином помічник судді вирішував не вперше, в органах він працює більше 10 років. Тепер хабарнику загрожує до 8 років в'язниці.

"Це просто територія, там просто стоянка, фігурант призначив там зустріч і відповідно там - отримав неправомірну вигоду. Спочатку отримав за один протокол 700 доларів і за другий протокол отримав 16 числа, отримавши другу частину - ми його затримали після того, як він отримав", - розповів Наріман Сулейманов, начальник слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України.