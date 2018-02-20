Курс доллара в Украине продолжает расти [ Редактировать ]
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Курс валют, установленный НБУ на вторник, 20 февраля, говорит о продолжающемся росте стоимости доллара.
Так, цена доллара поднялась до 27,01 грн, цена евро - 33,52 грн.
Официальный курс валют в Украине:
100 долларов США - 2701.1922
100 евро - 3352.1795
Накануне пенсионный фонд утвердил размер средней зарплаты в Украине.
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