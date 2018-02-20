В Киеве на улице Бойченко (недалеко от метро Черниговская) случился серьезный пожар в многоквартирном доме, передает dtp.kiev.ua.

Возгорание произошло между 7 и 8 этажами. На месте работают спасатели. Информации о пострадавших пока нет.

Накануне в центре Киева горело кафе.