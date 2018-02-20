В Киеве спасатели вырезали водителя из авто после ДТП [ Редактировать ]
В Киеве на улице Березняковской водитель Toyota лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ, передает dtp.kiev.ua.
После аварии водитель Toyota скрутил номера и сбежал с места происшествия.
Водитель ВАЗ получил серьезные травмы и оказался заблокированным внутри деформированного авто, его вырезали сотрудники ГСЧС.
Ранее мы сообщали о масштабном ДТП в Крыму, которое привело к гибели семи человек.
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