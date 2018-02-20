Миротворцы на Донбассе: назван срок развертывания миссии [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал количество времени, необходимое для развертывания миротворческой миссии на Донбассе, передает Укринформ.
Так, по словам Климкина, после принятия решения о миротворческой миссии, ее развертывание займет 6-10 месяцев.
"Если будет принято политическое решение, то, как правило, в ООН на развертывание миссии, а это довольно масштабная миссия, потребуется 6-9-10 месяцев как минимум, не исключено, что даже больше", - сказал министр.
Климкин подчеркнул, что старт миротворческой миссии на Донбассе должен начаться только после выхода российских войск из временно оккупированных территорий на Востоке Украины.
"Любые другие опции - это заморозка. А заморозка - это ситуация, которая взорвется в любую секунду, и Россия, безусловно, использует это", - подытожил глава МИД.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Украине планируют взаимодействовать с боевиками на Донбассе по вопросу миротворцев.
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