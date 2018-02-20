Ученые выяснили, что дожить до 90 лет может помочь не только здоровое питание и физические нагрузки, но и употребление алкоголя. Об этом пишет Independent.

В рамках ежегодной конференции Американской ассоциации содействия развитию науки в Остине, штат Техас Клаудиа Кавас, гериатрический невропатолог из Калифорнийского университета в Ирвайне, США обнародовала результаты своего исследования "The 90+ Study", которое длилось 15 лет и было создано с целью выявить причины и факторы, которые позволяют некоторым людям дожить до 90 лет, а другим - нет.

Кавас вместе с командой исследователей анализировала данные о ежедневных привычках 1700 лиц в возрасте 90-99 лет. В результате ученые пришли к выводу, что те участники исследования, которые ежедневно употребляли около двух бокалов вина или пива в день, были на 18 процентов менее склонны к преждевременной смерти.

"У меня пока нет этому объяснений, но я могу с твердой уверенностью заявить, что умеренное употребление алкоголя продлевает жизнь", - заявила Кавас на конференции.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что у тех респондентов, которые страдали умеренным избыточным весом, но не ожирением, вероятность ранней смерти снижалась на три процента.

Умеренное употребление алкоголя, впрочем, не единственный фактор, влияющий на продолжительность жизни. Так, среди секретов долголетия - наличие в жизни человека хобби и регулярные физические нагрузки.

Ученые отметили, что у тех, кто проводил более двух часов в день, занимаясь любимым делом, снижалась вероятность преждевременной смерти на 21 процент. Регулярная физическая активность от 15 до 45 минут в день также снижала риск ранней смерти - на 11 процентов.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему фруктовый сок опасен для здоровья.