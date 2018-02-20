Автомобільний газ впав у ціні на 40 копійок [ Редактировать ]
Дешевшає на українських заправках автомобільний газ, тільки за останню добу - на 40 копійок за літр.
Зараз середня ціна палива становить 13 гривень, тридцять копійок. Здешевшали також бензин та дизельне пальне, теж у середньому, на 40 копійок за літр. Загалом, за останній місяць більшість вітчизняних АЗС знизили вартість палива майже на гривню.
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