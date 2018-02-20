Дешевшає на українських заправках автомобільний газ, тільки за останню добу - на 40 копійок за літр.

Зараз середня ціна палива становить 13 гривень, тридцять копійок. Здешевшали також бензин та дизельне пальне, теж у середньому, на 40 копійок за літр. Загалом, за останній місяць більшість вітчизняних АЗС знизили вартість палива майже на гривню.