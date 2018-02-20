Правительству не удалось изменить качество жизни украинцев - Гройсман [ Редактировать ]
Правительству за четыре года не удалось изменить качество жизни украинцев. Об этом во вторник, 20 февраля, в ходе конференции по вопросам реформ в Украине заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет РБК-Украина.
"За четыре года нам не удалось изменить качество жизни украинцев... Для нас чрезвычайно важное задание - это создать такие системы жизни, которые позволят украинцам почувствовать себя достойно... Мы пока не смогли реализовать тот амбициозный план, который бы дал возможность сегодня обеспечить устойчивый и быстрый экономический рост, который отвечает интересам и возможностям Украины", - сказал премьер.
При этом Гройсман отметил, что четыре из пяти критериев для улучшения качества жизни правительству все же удалось изменить. В частности, это пенсионная система, система образования и здравоохранения, а также закон, который "должен искоренить коррупцию в государственном секторе" - закон о приватизации.
Вместе с тем Гройсман подчеркнул, что экономика Украины демонстрирует рост в течении восьми кварталов подряд.
Глава правительства также напомнил, что в 2018 году прогнозируемый рост ВВП составляет 3%, однако возможен и больший рост - до 6%.
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