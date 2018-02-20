1,5 млн. гривень заощадили на закупівлях в Українському фонді соціальних інвестицій після переходу на систему ProZorro

Український фонд соціальних інвестицій першим серед виконавців проектів міжнародної допомоги в Україні розпочав проводити тендери через Систему публічних електронних закупівель ProZorro. Наразі організація провела п'ять процедур закупівель ремонтно-будівельних робіт через майданчик ProZorro, на яких вже вдалося знизити ціну у середньому на 17% і, таким чином, зекономити 1,5 млн. грн.

Український фонд соціальних інвестицій залучає кошти Уряду Німеччини на створення соціального житла для переселенців, ремонт дитячих садків, реалізації програм допомоги для внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт та людей з інвалідністю.

"Ми уже заселили близько півсотні переселенців і плануємо заселити до кінця року ще 700. Відремонтували 34 дитсадки у Києві, ремонтуємо школи та інтернати у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Велика частка наших тендерів - будівельно-ремонтні роботи. Для цього ми залучаємо кошти Уряду Німеччини через німецький банк розвитку KfW. Усі процедури проводимо відповідно до європейських правил, щороку публічно звітуємо. Щоб розширити коло учасників тендеру та збільшити економію коштів ми розпочали проводити тендери через систему ProZorro, Застосування механізму зворотного аукціону вже надало економію у розмірі 1,5 млн. грн. на перших п’яти закупівлях", - розповідає Андрій Лактіонов, виконавчий директор Українського фонду соціальних інвестицій.

Перші оголошення УФСІ опублікували на платформі у березні 2017 року, де бажаючі могли їх знайти і вже потім брати участь в "паперових" процедурах за вказаними реквізитами. У грудні - провели перший тендер за повним функціоналом Prozorro, тобто отримали пропозиції в електронному вигляді і учасники пройшли через три кола торгів на зниження ціни.

Завдяки ProZorro організації вдалося частково розширити коло переможців. В одному з тендерів виграла компанія, яка до цього не брала участі в тендерах УФСІ. Загалом в кожному тендері брали участь від 4 до 8 учасників. В середньому у кожному з них половина учасників вперше вийшли на торги УФСІ.

Наразі УФСІ оновлює процедури закупівель для того, щоб усі торги проводити через систему ProZorro. У найближчих планах - рамкові і пакетні контракти. Це дозволить скоротити час і отримати оптимальні пропозиції. Якщо зараз в результаті одного тендеру підписується тільки один договір на ремонт одного об’єкту, то після проведення пакетних контрактів через систему ProZorro у рамках одного тендеру можна буде підписували кілька договорів. Також у планах УФСІ виносити на торги комплексні контракти які, наприклад, передбачають поєднання загальнобудівельних робіт із енергосервісними.