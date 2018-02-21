Газ для населения может подорожать, уже в апреле. Об этом со ссылкой на свои источники пишет интернет-издание "Українські новини".

Кабмин предлагает МВФ увеличивать цену голубого топлива ежеквартально - на 2-3% в течение полутора лет. То есть резкого скачка не будет. Но арифметика такова, что уже к октябрю следующего года расценки увеличатся примерно на 16%.

Вместе с тем, правительство разработало план по переходу к рыночной стоимости топлива. Есть два варианта. И оба предусматривают - сократить на четверть количество тех, кто получает субсидии. Но это возможно только когда - и потребители и теплокомунэнерго - будут использовать сугубо украинский газ. Ранее, напомню, в правительстве обещали, цена на топливо в этом отопительном сезоне расти не будет.