Депутаты Германии призвали отказаться от "Северного потока 2" [ Редактировать ]
Нет "Северному потоку-2". Немецкие депутаты выступают против строительства второй ветки газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Кто подписал открытое обращение и как реагирует официальный Берлин? Татьяна Логунова - подробнее.
Проект, который угрожает солидарности ЕС. Немецкие политики призывают - отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2". Открытое письмо подписала группа депутатов Бундестага и Европарламента. И опубликовала его на страницах влиятельных немецких изданий.
Под обращением - семь фамилий. Все подписанты - авторитетные представители четырех немецких партий - это ХДС, ХСС, "Зеленые" и "Свободные либералы". Логика авторов проста - против строительства газопровода выступают ряд европейских государств.
В частности, страны Балтии, Польша, Словакия, Дания, Швеция и Украина. А значит - реализация этого проекта - может привести к расколу в ЕС. Дескать, у партнеров по Евросоюзу может сложиться впечатление, что немцы и россияне договариваются через их головы.
Официальный Берлин - это обращение пока не комментировал. Но позиция правительства известна - Германия рассматривает "Северный поток-2"исключительно как бизнес-проект. Об этом несколько дней назад заявила канцлер Ангела Меркель после встречи с польским коллегой Матеушом Моравецким. И добавила - он не угрожает диверсификации энергоснабжения ЕС. Подобную позицию - не раз высказывал и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
"Северный поток -2"- завтра планируют обсудить в Брюсселе. Правда, косвенно. Профильный комитет Европарламента рассмотрит предложение Еврокомиссии внести поправки в энергетическое законодательство ЕС. Так, чтобы его нормы распространялись и на газопроводы, по которым голубое топливо поступает в Евросоюз из третьих стран. А это - может существенно усложнить реализацию проекта, старт которого намечен на лето этого года.
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