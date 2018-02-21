Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
21 февраля - хороший и насыщенный событиями день. Помните, не всегда полезные вещи приятны, но иногда стоит немножко потерпеть и приложить усилия ради положительного результата в будущем.
Овен
Постарайтесь отказаться от того, что вас останавливает вас в развитии. Постарайтесь подумать о том, что наполнит вашу жизнь смыслом.
Телец
Проанализируйте отношения с людьми и подумайте, доставляют ли они вам радость. Сделайте первый шаг и решитесь разорвать проблемные связи.
Близнецы
У вас в распоряжении есть сила, которая поможет решить любую проблему. Верьте в себя и смело действуйте.
Рак
Помните, иногда настоящая мудрость заключается в своевременном отказе от активных действий. Сейчас лучше занять позицию наблюдателя.
Лев
Постарайтесь как можно больше времени провести в одиночестве. Прислушайтесь к себе: комфортно ли вам наедине с собой, не слишком ли много суеты внутри. Постарайтесь привести чувства в порядок.
Дева
Следуйте за сердцем. Возможно, вы совершите поступок, которого сами от себя не ожидали, но его последствия будут для вас положительными.
Весы
Работа пойдет хорошо, в ближайшей перспективе возможно повышение зарплаты. Вам поможет кто-то из родителей, близкий друг или друг семьи.
Скорпион
Сейчас не время рисковать финансами. У вас появится возможность увеличить свои доходы и получить удовлетворение от работы.
Стрелец
Вас ждет просто замечательный день, отовсюду будут приходить положительные новости, а окружающие ненарочно порадуют. Не загружайте голову мрачными мыслями и не пытайтесь создавать проблемы из пустого места.
Козерог
Вы почувствуете прилив энергии и энтузиазма, смело пользуйтесь состоянием для разрешения задач, на которые обычно не хватало вдохновения.
Водолей
Возможно, вам придется сменить работу. Относитесь к увольнению как к новому этапу в жизни, а не как к проигрышу.
Рыбы
Есть вероятность появления в вашей жизни нового важного человека. Это может быть и друг, и любимый человек, и наставник. Благоприятное время для начала новых проектов.
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