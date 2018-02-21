Різка громадська дискусія на підвищених тонах набирає обертів у Сполучених Штатах. Нація, що 226 років має невід'ємне і гарантоване майже кожному громадянину право володіти зброєю, розділилася у думках, щодо обмеження такого права, або навіть і повного його скасування.

Поштовхом для суперечок стала хвиля стрілянини, що прокотилася тамтешніми школами. Прибічники заборони виходять на демонстрації та влаштовують флешмоби зі знищення власних пістолетів та рушниць. Водночас, прибічники другої поправки намагаються відстояти право на самозахист. Більше розкаже Аліса Орлова.

Десятиденний випробувальний термін перед купівлею зброї, як запобіжний захід від насильства та самогубства. Такий закон нині діє у штаті Каліфорнія. І саме його намагалася оскаржити група американських правозахисників. Мовляв ,такі заходи обмежують гарантоване Конституцією право американців на купівлю та зберігання зброї. Утім, Верховний суд США відхилив позов, навіть не розглянувши. Суперечки про контроль над обігом зброї загострилися після нещодавньої трагедії у школі Флориди. Минулого тижня у місті Паркленд 19 річний Ніколас Круз увірвався у тамтешню школу і застрелив 17-ьох людей. Ще півсотні отримали поранення. Цей випадок спричинив масштабні демонстрації та акції протесту. Люди виступили з вимогою посилити контроль за зброєю в країні.

Президент США Дональд Трамп у відповідь пообіцяв вжити необхідні заходи. Учора, він підписав меморадум, в якому рекомендував оголосити поза законом напівавтоматичну зброю, подібну тій, яку використали під час нападу у Флориді.

"Кілька хвилин тому я підписав меморандум, який направив Генеральному прокурору. У ньому, я рекомедував оголосити поза законом напівавтоматичну зброю. Сподіваюся, що ці положення будуть взяті до уваги. І що всі наші зусилля не будуть марними", - наголосив Дональд Трамп, президент США.

У соцмережах, з огляду на останні події, розпочався флешмоб під хештегом "#oneless"- На один менше - у перекладі з англійської. Інтернет користувачі знищують свою зброю, знімають це на відео и викладають на свою сторінки.

"Привіт усім, мене звати Аманда, я не протестувальниця чи активістка, просто власниця пістолета, як багато хто з вас. Я виросла зі зброєю, і навчилася стріляти, коли мені було 14. Тема зброї оточує мене протягом життя, і зараз у мене є гарний пістолет. Мені він дуже подобається. Але знаєте, ще більше мені подобається - коли люди не вбивають", - говорить Аманда Мейер, учасниця флешмобу.

Згідно з федеральними законами, купити вогнепальну зброю безперешкодно може кожен повнолітній громадянин, який не має психічних розладів, судимостей та наркотичної залежності. В магазині покупець заповнює анкету, де вказує свою домашню адресу, місце роботи та іншу приватну інформацію. В окремих штатах ще й залишає відбиток великого пальця правої руки. Є й певні обмеження за характеристикою зброї - вона не може бути повністю автоматична, а магазини скорострільних гвинтівок не повинні вміщувати більше 10-ти патронів.