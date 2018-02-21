У Чернівцях спритник налагодив бізнес на жебрацтві [ Редактировать ]
Групу жебраків виявили громадські активісти та правоохоронці у Чернівцях. Із десяток людей з інвалідністю збирали гроші по всьому місту. Жили в нелюдських умовах - в одному із приватних будинків. Керував групою прохачів - житель Закарпаття. Тему продовжить Ольга Паламарюк.
Слідкувати за жебраками активісти Взялися ще три року Тому. Вивчали місця, де ті просять милостиню, відстежували їхні маршрути, підраховували учасників групи. І от днями, врешті, знайшли місце - де ті живуть.
"Умови були жахливі, антисанітарія, ходили в туалет, можна сказати, прямо в цьому приміщенні - на підлозі було безліч пляшок від алкоголю. Особисто моя думка - деяким з них давали медичні препарати наркотичної дії", - розповідає Сергій Качмарський, громадський активіст.
Двокімнатний будинок - на околиці Чернівців. Усередині - облуплені стіни, вікна - заклеєні поліетиленом, замість дверей - брудні простирадла. Тут жили щонайменше десятеро жебраків. Винаймав помешкання - житель Закарпаття. Саме він і був організатором групи. Осіб з інвалідністю збирав по всій Україні і звозив сюди.
"Одного в Одесі, одного у Львові він знайшов - на території міста, біля ринків, в громадських місцях, де вони так само займалися жебрацтвом", - повідомив Святослав Кішлар, керівник управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області.
Серед мешканців будинку правоохоронці виявили і трирічну дівчинку. Її, начебто, до жебрацтва не залучали. Милостиню просила тільки мати дитини - 19-річна жителька Закарпаття.
"За нашими даними фіксувалося, що була ще одна дитина раніше. Але зараз ця дитина перебуває разом з матір'ю на території Закарпатської області", - повідомив Микола Басараб, керівник сектору ювенальної превенції УПД ГУНП в Чернівецькій області.
Знайшли в помешканні і гроші - близько 30 тисяч гривень. Все - дрібними купюрами та копійками. Під замком зберігали і паспорти деяких прохачів. Та самі вони розповідають: ні на що не скаржаться, умови життя їм подобаються.
"- Може, ви боїтеся?
- Ні, ні.
- Вам так добре, як ви жили на вулиці?
- Спокійно і все".
Усіх жебраків разом із дитиною - забрали до лікарні. У одного із них - виявили туберкульоз. Однак, навіть за таких обставин відкрити кримінальне провадження проти організатора групи - правоохоронці не можуть. Мовляв, до жебрацтва той їх не змушував.
Активісти, тим часом, занепокоєні: відомо, що керівник групи має намір розширити мережу прохачів. І привезти до Чернівців іще кількох людей з інвалідністю.
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