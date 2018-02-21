Земля может стать плоской - ученые [ Редактировать ]
Ученые пришли к выводу, что в далеком будущем Земля действительно может стать плоской. Она и сейчас уже не имеет форму идеального шара.
Многие из конспирологов до настоящего времени придерживаются мнения, что планета всегда была плоской формы. Их не убеждают многочисленные снимки из космоса.
Они продолжают утверждать, что все это – фальсификация, которую представляют миру сторонники "вселенского заговора".
Данное мнение высказывалось даже отдельными космонавтами, летчиками, геодезистами, астрономами, физиками и другими высокообразованными людьми.
В то же время, большинство ученых уверены, что Земля не имеет и никогда не имела плоской формы. Однако, ее форма не является и абсолютно круглой. Бока планеты немного приплюснуты со стороны полюсов.
Такая форма является следствием ее вращения. Чем оно быстрей, тем сильнее сплющивание, ведущее к эллиптической форме.
Скорость, с которой Земля вращается сейчас, не позволит её существенного сплющивания. В то же время это может произойти, если вращение земного шара ускорится в десятки раз.
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