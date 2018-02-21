Боевики 13 раз обстреливали силы АТО.

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за день, 21 февраля 2018 года, погиб один украинский военный, еще 2 ранены. Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

"В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные войска использовали запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения, артиллерийские системы и минометы. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще двое защитников - получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, в разведке США сделали неутешительный прогноз.