Война на Донбассе: боевики открыли огонь, есть погибшие [ Редактировать ]
Боевики 13 раз обстреливали силы АТО.
В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за день, 21 февраля 2018 года, погиб один украинский военный, еще 2 ранены. Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.
"В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные войска использовали запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения, артиллерийские системы и минометы. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще двое защитников - получили ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, в разведке США сделали неутешительный прогноз.
по теме
На Луганщині від куль бойовиків загинула дівчина-медик
У Луганській області бойовики російсько-окупаційних військ обстріляли медиків, які надавали допомогу цивільному населенню.
Украина потеряла на Донбассе девушку-медика
В результате обстрела со стороны российских оккупационных войск на Донбассе погибла военный медик Сабина Галицкая.
На Донбассе резко обострилась ситуация: погиб военный, есть раненные
На Донбассе не спадает напряжение.
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе - снова потери. Один украинский военный погиб, трое ранены. Боевики по-прежнему ведут огонь из орудий запрещенных калибров. Сегодня днем обстреливали из минометов позиции возле Троицкого, в ход также пошла бронетехника.
На Донбас з Росії переправили військову техніку - Міноборони
У зоні АТО минулої доби один український військовий загинув, ще четверо поранені. Двоє з них підірвалися на ворожій міні, виконуючи бойове завдання. Російські найманці 12 разів обстріляли позиції армійців на обох напрямках.