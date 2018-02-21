Шахтеры "Селидовугля" объявили голодовку в здании Минэнергоугля - глава НПГУ [ Редактировать ]
Работники ГП "Селидовуголь" объявили голодовку в здании Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, заявил глава Независимого профсоюза горняков (НПГУ) Михаил Волынец, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Горняки настаивают на погашении всей задолженности по заработной плате. Учитывая инфляционные процессы, они также призывают повысить тарифные ставки. А еще требуют "вернуть украденные запасы" и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами "Селидовугля", - пишет М.Волынец на своей Facebook-странице.
Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил о готовности лично прибыть на "Селидовуголь" и обеспечить наведение порядка на угольном предприятии.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика "вымести смотрящих" с государственных угледобывающих предприятий.
Напоминаем, что ранее шахтеры представили Манифест по спасению угольной отрасли Украины. Среди требований - своевременное выполнение обязательств, уменьшение поставок импортного угля и развитие собственной отрасли, перевод всех ТЭС и ТЭЦ с антрацита на украинский уголь и закрепление на законодательном уровне преимущества украинского угля перед иностранным
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