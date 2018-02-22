21 февраля в Перу автобус с пассажирами упал в пропасть, в результате погибли по меньшей мере 22 человека. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что еще по меньшей мере 20 человек получили ранения. В то же время местная пресса сообщает о 44 погибших.Всего в автобусе было около 45 человек.

Издание отмечает, что авария произошла на извилистой дороге в районе реки Оконья. Автобус пролетел вниз около 100 метров и остановился на берегу реки.

Nuestros agentes junto a @bomberosPE brindarón apoyo en horas de la madruga en un accidente de tránsito cerca al Puente Ocoña. pic.twitter.com/l8KuUgnpAp — Policía Peruana (@PoliciaPeru) 21 февраля 2018 г.

Напомним, что также в Перу заживо сгорели заключенные подростки.