В Перу автобус сорвался в пропасть, погибли десятки пассажиров [ Редактировать ]
21 февраля в Перу автобус с пассажирами упал в пропасть, в результате погибли по меньшей мере 22 человека. Об этом сообщает Reuters.
В сообщении говорится, что еще по меньшей мере 20 человек получили ранения. В то же время местная пресса сообщает о 44 погибших.Всего в автобусе было около 45 человек.
Издание отмечает, что авария произошла на извилистой дороге в районе реки Оконья. Автобус пролетел вниз около 100 метров и остановился на берегу реки.
Nuestros agentes junto a @bomberosPE brindarón apoyo en horas de la madruga en un accidente de tránsito cerca al Puente Ocoña. pic.twitter.com/l8KuUgnpAp— Policía Peruana (@PoliciaPeru) 21 февраля 2018 г.
Напомним, что также в Перу заживо сгорели заключенные подростки.
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