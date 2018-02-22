22 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
22 февраля - 53-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 312 дней.
Международный день поддержки жертв преступлений
22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало "Хартию жертв преступлений". С тех пор во всем цивилизованном и демократическом мире 22 февраля неофициально отмечают День поддержки жертв преступлений - как памятную дату, призванную обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей.
Сейчас в ряде стран приняты и действуют законы, направленные на защиту пострадавших от криминальных действий, их социальную реабилитацию, компенсацию материального и морального ущерба. В мире действует до 200 программ помощи потерпевшим от преступлений. Начиная от программ помощи потерпевшим от сексуального насилия и заканчивая муниципальными службами уборщиков мест совершения преступлений и слесарей, бесплатно вставляющих замки и ремонтирующих входные двери при квартирной краже.
Именины 22 февраля
Маргарита, Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр.
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