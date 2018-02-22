Росія спустошує родовища газу біля Криму [ Редактировать ]
Росія продовжує спустошувати газові родовища біля Криму. Росіяни вже встигли незаконно відкачати понад сім мільярдів кубометрів газу. Про це повідомила голова правління Чорноморнафтогазу - Світлана Ніжнова.
За її словами, окупаційна влада намагається видобути якомога більше газу з родовища. Тож використовують його сповна. Нагадаю, Одеське газове родовище знаходиться в економічній зоні України. Його запас близько 21 мільярдів кубів газу. Україна ввела його в експлуатацію в листопаді 2012 року. І до анексії Криму там видобули близько 500 мільйонів кубометрів газу.
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