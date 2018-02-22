Нового голову НБУ призначать першого березня [ Редактировать ]
Нового очільника Національного банку України мають призначити першого березня. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій. Щоправда, перед відповідним голосуванням у Верховній Раді, Валерія Гонтарева має відзвітувати перед депутатами за свою роботу.
Нагадаю, Гонтарева подала у відставку ще у квітні минулого року. Виконувачем обов'язків голови центробанку було призначено першого заступника - Якова Смолія. 18 січня президент України Петро Порошенко запропонував Верховній Раді призначити Смолія на посаду голови НБУ. Парламентський комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності цю пропозицію підтримав.
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