Нового очільника Національного банку України мають призначити першого березня. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій. Щоправда, перед відповідним голосуванням у Верховній Раді, Валерія Гонтарева має відзвітувати перед депутатами за свою роботу.

Нагадаю, Гонтарева подала у відставку ще у квітні минулого року. Виконувачем обов'язків голови центробанку було призначено першого заступника - Якова Смолія. 18 січня президент України Петро Порошенко запропонував Верховній Раді призначити Смолія на посаду голови НБУ. Парламентський комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності цю пропозицію підтримав.