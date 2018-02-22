Московський міст отримав нову назву [ Редактировать ]
Київрада перейменувала Московський міст. Тепер його офіційна назва - Північний. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні депутати КМДА. Таким чином даному мосту повернули його проектну назву. Споруду хотіли перейменувати ще у 2015 році.
Планували назвати ім'ям Георгія Фукса - головного інженера проекту. Серед варіантів назви також були: Троєщинський або міст імені Степана Бандери. Нагадаю, міст відкрили у 1976 році. Він з'єднав правобережні райони Києва з масивами Райдужний, Воскресенка та Троєщина.
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