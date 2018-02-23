Это был самый масштабный опрос за последние годы - 30 тысяч респондентов

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время - тройку лидеров возглавила бы Юлия Тимошенко. Такие результаты - обнародовала Социологическая группа "Рейтинг". Согласно ее данным, за лидера "Батькивщины" готовы проголосовать почти 19% опрошенных.

На втором месте - действующий Президент Петр Порошенко. За него не против отдать голос 16%. А замыкает тройку лидеров - лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. За него готовы голосовать 12% опрошенных. По словам социологов группы "Рейтинг", это был самый масштабный опрос за последние годы - 30 тысяч респондентов.

"В регіональному розрізі ви бачите, що Юлія Тимошенко лідирує щонайменше в половині регіонів. В частині областей вона ділить перше місце з Петром Порошенко. А Петро порошенко лідирує у Вінницькій та Хмельницькій областях. А от Бойко Юрій лідирує у більшості східних та південних областей", - говорит Алексей Антипович руководитель социологической группы "Рейтинг".