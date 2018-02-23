Астрологи советуют не брать на свой счет, если вы чего-то не понимаете.Это скорее означает, что вам не смогли нормально объяснить задачу. Ведь только настоящий руководитель сможет объяснить даже самые сложные вещи просто и ясно.

Овен

Астрологи не советуют взваливать на себя проблемы других людей. Возможны неприятные совпадения обстоятельств, будьте благоразумны. Вечером у многих представителей знака может возникнуть конфликт с кем-то из родственников, поэтому старайтесь провести это время в одиночестве. Не очень хороший день для участия в массовых мероприятиях.

Телец

Сегодня ваш авторитет в кругу коллег заметно возрастет. Правда, утром придется в срочном режиме заниматься личными делами. Также времени должно хватить на то, чтобы укрепить финансовое положение. Следите за здоровьем, чтобы не подхватить простуду.

Близнецы

Сегодня вам придется столкнуться с ударами ваших конкурентов. Без поддержки влиятельных лиц вы не справитесь, поэтому спрячьте гордость и позвоните тем, кто может вам помочь. Споры и нервотрепки вам противопоказаны. Не стоит планировать на вечер что-то масштабное и новое, просто отдохните, посмотрите фильм.

Рак

Сегодня вам придется доказывать начальству, что способны сами справиться с насущными задачами. Ловите новую информацию, которая пригодится для карьерного роста.

Лев

Сегодня у вас будет замечательный день, когда все удастся сделать в ускоренном темпе. Не стоит рисковать деньгами без особых причин. Вы можете потерять все, что долго собирали. Хорошо пройдут командировки, совещания и подписания договоров.

Дева

Сегодня стоит избегать самостоятельных решений в рабочей сфере. Лучше посоветуйтесь со старшими сотрудниками, а не лезьте на рожон. В личной жизни можно осуществлять планы, которые вы давно вынашивала в себе.

Весы

Сегодня вас может ждать дополнительная прибыль, а также откровенная беседа с близким другом. Не бойтесь рутины и скуки в работе, ведь временная передышка пойдет вам только на пользу. Многие проблемы в личных отношениях исчезнут, если вы не будете слишком критичными и самоуверенными.

Скорпион

Сегодня вас может ждать событие, которое порадует и вдохновит на подвиги. Только не спешите делать выводы и исключите авантюрные мероприятия.

Стрелец

Сегодня вас ожидает планирование дальней поездки, от которой лучше отказаться, она может стать бесполезной и опасной. Меньше нервничайте из-за того, что еще не произошло. Возможно, что ситуация в личной жизни изменится сама собой к лучшему.

Козерог

Сегодня вас пригласит на свидание человек, которому вы давно нравитесь. Не пытайтесь копаться в закромах собственной души, а посмотрите на ситуацию проще. Вечером не нужно перегружать организм спортивными тренировками.

Водолей

Принципиальность в личной жизни может навредить вам даже больше, чем равнодушие. Для путешествия и выезда на природу лучше выбрать другой день. Отдохните в кругу семьи.

Рыбы

Сегодня внутренний негативный настрой может сделать свое коварное дело, и вы поссоритесь с друзьями и даже соседями. Избегайте новых знакомств, особенно романтического характера. Вечером ваши деловые качества и интуицию оценит по достоинству.

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