В США мужчина "влетел" на авто в здание больницы и совершил самосожжение [ Редактировать ]
22 февраля, в американском городе Мидлтаун (штат Коннектикут), мужчина умышленно въехал в помещение больницы и поджег себе. Об этом сообщает WFSB.
По информации издания, инцидент произошел у входа отделения экстренной медицинской помощи больницы Мидлсекс. В результате инцидента никто из персонала больницы не пострадал. Водитель находится в критическом состоянии.
По словам мэра города Мидлтауна Дэна Дрю, этот акт был преднамеренным. Он добавил, что в машине подозреваемого были найдены канистры с бензином.
Также в сообщении отмечено, что въезд в больницу совершил местный житель в возрасте 20 лет, у которого ранее были проблемы с законом.
"Я услышал шум, - сказал Гэри Миллс, очевидец. - Я был в своей комнате. Я посмотрел в окно и увидел дым. Я сказал, что там, что-то происходит. Моя сестра встала. Мы вышли на улицу и увидели пламя, а затем я видел, как парень кричит, он кричал. Он был в огне".
VIDEO: here’s some extended video from scene in #Middletown @FOX61News pic.twitter.com/K3Cmd9WCfC— Michael Howard (@MHoward_TV) 22 февраля 2018 г.
Ранее мы писали о том, что возле посольства США мужчина совершил самоубийство.
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