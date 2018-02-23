22 февраля, в американском городе Мидлтаун (штат Коннектикут), мужчина умышленно въехал в помещение больницы и поджег себе. Об этом сообщает WFSB.

По информации издания, инцидент произошел у входа отделения экстренной медицинской помощи больницы Мидлсекс. В результате инцидента никто из персонала больницы не пострадал. Водитель находится в критическом состоянии.

По словам мэра города Мидлтауна Дэна Дрю, этот акт был преднамеренным. Он добавил, что в машине подозреваемого были найдены канистры с бензином.

Также в сообщении отмечено, что въезд в больницу совершил местный житель в возрасте 20 лет, у которого ранее были проблемы с законом.

"Я услышал шум, - сказал Гэри Миллс, очевидец. - Я был в своей комнате. Я посмотрел в окно и увидел дым. Я сказал, что там, что-то происходит. Моя сестра встала. Мы вышли на улицу и увидели пламя, а затем я видел, как парень кричит, он кричал. Он был в огне".

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