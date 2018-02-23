Максимальна мінімалка. Люксембург та Ірландія лідирують у ЄС за рівнем мінімальної зарплатні. Так, за даними статистичної служби Євросоюзу "Євростат", жителі Люксембургу одержують майже дві тисячі євро на місяць, а громадяни Ірландії - понад 1600.

Серед країн східної Європи найвища мінімалка у Польщі- понад 500 євро. Найнижча у Литві - 400. Найменше з усіх громадян ЄС отримують болгари - 261 євро на місяць. Україна відстає від цього показника в понад два рази.