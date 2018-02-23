У Євросоюзі визначили найбільший рівень мінімальної зарплатні [ Редактировать ]
Максимальна мінімалка. Люксембург та Ірландія лідирують у ЄС за рівнем мінімальної зарплатні.
Серед країн східної Європи найвища мінімалка у Польщі- понад 500 євро. Найнижча у Литві - 400. Найменше з усіх громадян ЄС отримують болгари - 261 євро на місяць. Україна відстає від цього показника в понад два рази.
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