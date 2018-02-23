В Минобороны обвинили главного военного прокурора во лжи [ Редактировать ]
В Министерстве обороны опровергли слова главного военного прокурора о большом количестве суицидов среди украинских военных
О том, что заявление Анатолия Матиоса о высоком уровне суицидов в украинской армии не соответствует действительности заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Грунтковский, сообщает politeka.ua.
"Это заявления чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция", - отметил Грунтковский.
По его словам, уровень самоубийств среди военных за последний год не изменился и не имеет тенденции к росту.
"Откуда взяты цифры у военного прокурора я не знаю, может это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, которая относится к тайной", - сказал Грунтковский.
Несмотря на просьбы журналистов, представитель Министерства обороны не стал озвучивать какую-либо статистику суицидов. Он заявил, что эта информация предназначена только для внутреннего пользования.
Также Грунтковский заявил, что количество других происшествий и преступлений, связанных с военными, постепенно сокращается. По его данным, в феврале этого года количество преступлений и происшествий по сравнению с прошлым годом снизилось на 41%.
В частности, количество преступлений, связанных с уклонением от службы, снизилось почти в два раза. Примерно на 30% реже стали фиксировать случаи использования оружия и на 16% - случаи употребления наркотиков.
Напомним, Анатолий Матиос заявил, что в среднем в зоне проведения АТО на Донбассе еженедельно совершают самоубийство 2-3 военнослужащих.
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