Уровень самоубийств среди военных за последний год не имеет тенденции к росту.

В Министерстве обороны опровергли слова главного военного прокурора о большом количестве суицидов среди украинских военных

О том, что заявление Анатолия Матиоса о высоком уровне суицидов в украинской армии не соответствует действительности заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Грунтковский, сообщает politeka.ua.

"Это заявления чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция", - отметил Грунтковский.

По его словам, уровень самоубийств среди военных за последний год не изменился и не имеет тенденции к росту.

"Откуда взяты цифры у военного прокурора я не знаю, может это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, которая относится к тайной", - сказал Грунтковский.

Несмотря на просьбы журналистов, представитель Министерства обороны не стал озвучивать какую-либо статистику суицидов. Он заявил, что эта информация предназначена только для внутреннего пользования.

Также Грунтковский заявил, что количество других происшествий и преступлений, связанных с военными, постепенно сокращается. По его данным, в феврале этого года количество преступлений и происшествий по сравнению с прошлым годом снизилось на 41%.

В частности, количество преступлений, связанных с уклонением от службы, снизилось почти в два раза. Примерно на 30% реже стали фиксировать случаи использования оружия и на 16% - случаи употребления наркотиков.

Напомним, Анатолий Матиос заявил, что в среднем в зоне проведения АТО на Донбассе еженедельно совершают самоубийство 2-3 военнослужащих.