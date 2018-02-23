Украина отправила ноту МИДу России [ Редактировать ]
Украина исключает открытие Россией участков в Украине для голосования на выборах президента России в случае организации выборов на территории аннексированного Россией Крыма.
Об этом министр иностранных дел Павел Климкин написал в своем микроблоге Twitter.
"Направили ноту МИДу РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса. 3.Подчеркнули, что не может быть никаких выборов в диппредставительствах РФ на территории Украины без полного выполнения первых двух условий", - написал Климкин.
Ранее Украина озвучила свою позицию относительно оружия из Крыма.
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