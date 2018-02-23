Механизм распределения дотаций для аграрного сектора на текущий год еще формируется, но в обществе уже развернулась полемика относительно того, что холдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП), крупнейший производитель охлажденной курятины, не имеет права на них претендовать – просто в силу своей успешности, сообщает "Українські новини".

Вопреки тому, что МХП является фундаментальным инвестором в украинскую экономику и единственным фигурантом рейтинга Государственной фискальной службы (ГФС) Украины "100 крупнейших налогоплательщиков Украины" из аграрного сектора, холдингу вменяется получение государственных дотаций, механизм начисления которых сам по себе исключает махинации, так как масштаб полученных дотаций является производной от суммы уплаченных налогов компанией-получателем.

При этом расчеты, которые пытаются приводить в поддержку этого тезиса даже ведущие деловые средства массовой информации (СМИ) как минимум несостоятельны. Пример такой манипуляции и просто слабого понимания структуры налогов, которые платят украинские резиденты, демонстрирует в своей колонке главный редактор интернет-издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков. По его словам, получение господдержки по принципу "больше заплатил-больше получил" "не имеет ничего общего со справедливостью". "Перечислил агрохолдинг 4,2 млрд гривен, но сколько он получил из бюджета? Еще больше - около 4,7 млрд гривен. Эта сумма состоит из 1,4 млрд гривен дотаций в 2017 году и 3,3 млрд гривен возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте", - указывает автор. По его мнению, эта сумма сформировалась путем продажи птицефабриками посредникам внутри страны продукции, предназначенную для экспорта – от суммы НДС уплаченного ими в бюджет при этой транзакции рассчитывается дотация. Затем посредник получает возмещение НДС при экспорте, что в результате формирует на каждую уплаченную гривну 1,5 гривны возврата. При этом налог на прибыль компания не платит. Чтобы пресечь эту "несправедливость", "Экономическая правда" в лице своего главного редактора предлагает направить дотации бабушкам, которые производят 99% картофеля, 77% молока, содержат 67% коров и даже 45% кур.

Выглядит все это убедительно и даже устрашающе. Но сколько в приведенных тезисах правды? Колонку главреда "Экономической правды", которая тянет на манифест, проанализировал один из ведущих экономистов страны, заместитель главы ассоциации "Всеукраинская Аграрная Рада" Михаил Соколов.

Как заявил Соколов, "священная борьба с олигархами лишает разума", указав, что экономические издания опираются на "ложные данные и делают ложные выводы" в вопросе аграрных дотаций. Он призывает не доверять официальной статистике, так как "данные не имеют никакого документального подтверждения - это оценки Госкомстата с опорой на его же собственные опросы и экстраполяции". В тоже время в этот разрыв между статистикой и реальностью – прибежище для работающих "в темную" бизнесменов. "Часть продается на рынке без уплаты налогов и без уплаты НДС, но по цене с НДС. А теперь автор предлагает дотировать такую вот деятельность, которая является вообще-то уголовным преступлением - уклонением от налогообложения", - удивляется Соколов.

Столь же сомнительным является тезис главреда "Экономической правды" о "неуплаченном" МХП налоге на прибыль. "Дмитро пишет, что Косюк выплачивает астрономические дивиденды и платит при этом лишь единый налог IV группы. До 2018 года любая компания, которая выплачивает дивиденды, даже если она находилась на едином налоге IV группы должна была платить авансовый платеж на дивиденды плюсом к единому налогу. Так что говорить о том, что Косюк, выплачивая дивиденды платил "смехотворный единый сельхозналог" в отличии от всех других предприятий, нельзя", - поясняет Соколов.

По словам Соколова, система дотаций нацелена не только на Косюка, но и легально работающий аграрный бизнес, платящий налоги и лишенный господдержки сравнимой с поддержкой конкурентов из других стран. "Кроме того, он вынужден переплачивать за кредиты, т. к. у нас они безумно дорогие", - пишет он.

Исказила факты "Экономической правдой" заведомо или продемонстрировала невежество, как минимум странное для главного редактора ведущего бизнес-издания - вопрос остается открытым.

Справка:

"Мироновский хлебопродукт" (МХП) - вертикально интегрированная компания, крупнейший в Восточной Европе производитель охлажденной курятины. Среди направлений деятельности - растениеводство, птицеводство и мясопереработка. Земельный банк МХП составляет около 370 тыс. га. С 2008 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже.