24 февраля - 55-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 310 дней.

Именины 24 февраля

Власий, Всеволод, Георгий, Дмитрий, Сергей, Захария, Порфирий, Феодора.

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