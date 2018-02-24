24 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
фото: The Pled
24 февраля - 55-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 310 дней.
Именины 24 февраля
Власий, Всеволод, Георгий, Дмитрий, Сергей, Захария, Порфирий, Феодора.
Читайте также гороскоп на сегодня.
по теме
Prev Next
23 февраля 2018 05:00
23 февраля: какой сегодня праздник
23 февраля - 54-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 311 дней.
22 февраля 2018 16:49
День Иконы Божией Матери "Огневидная": что важно сделать каждой женщине 23 февраля
23 февраля - это день Иконы Божией Матери "Огневидная".
22 февраля 2018 05:27
22 февраля: какой сегодня праздник
22 февраля - 53-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 312 дней.
19 февраля 2018 06:44
Великий пост 2018: что категорически нельзя делать
В 2018 году Великий пост начинается 19 февраля и завершится 7 апреля главным христианским праздником - Светлым Христовым Воскресением или Пасхой.
19 февраля 2018 05:29
19 февраля: какой сегодня праздник
19 февраля - 50-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 315 дней.