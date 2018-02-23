Итак, чем закончится этот конфликт? И главное - придется ли Украине идти еще на какие-то уступки Венгрии? Это вопросы для Лилии Гриневич, министр образования и науки Украины сейчас на связи со студией "Подробностей недели".

Когда закончится этот затянувшийся конфликт с Венгрией из-за украинского закона об образовании? И придется ли Украине еще на какие-то уступки идти?

- Нажаль, я не можу сказати, коли завершиться конфлікт, тому що ми зі свого боку виконуємо зобов'язання, натомість у Угорщині, надзвичайно політизована позиція. Наприклад, недавно міністр закордонних справ Угорщини знову почав говорити, що ми не імплементуємо рекомендації Венеціанської комісії, що не відповідає дійсності. І зараз, до речі, до парламенту вже внесено кабінетом міністрів законопроект за номером 8046 про зміни до перехідних положень закону про освіту щодо видовження тривалості перехідного періоду.

Перехідний період був передбачений для запровадження мовної статті в повному обсязі до 2020 року, а зараз він буде видовжений до 2023 року. Навіть не з політичної точки зору, і навіть не тому що це рекомендації венеційської комісії, це для нас важливо власне із освітньої точки зору.

Тому що для того, щоб ми запровадили оновлену модель освіти в школах національних меншин, з метою, щоб діти дуже добре володіли рідною мовою і державною мовою. А це тільки розширить їхні можливості і на ринку праці і для загальної соціальної згуртованості країни, нам потрібно: по-перше оновити методики навчання української мови, зокрема в тих школах, де навчаються діти з рідною угорською, чи румунською мовою, бо це мови зовсім інших мовних груп, і цим дітям треба трохи більше часу для оволодіння українською мовою, для того, щоб запроваджувати предмети українською мовою.

Так само нам потрібен час для перепідготовки вчителів, зокрема тих вчителів, які викладали мовою національної меншини, а будуть переключатися на двомовне навчання, або на навчання українською мовою. Ми протягом цього періоду будемо послідовно впроваджувати предмети українською мовою, але в залежності від національної меншини з урахуванням її інтересів, мовної групи, компактності проживання.

Ми будемо пропонувати різні моделі. До речі, ми також запропонували вже на обговорення і оприлюднили дорожню карту імплементації рекомендацій Венеційської комісії. І в цій дорожній карті передбачені і оновлені підручники і передбачені ці оновлені моделі для шкіл з мовами національних меншин. Тому Угорщина надзвичайно перекручує насправді наявну ситуацію.

А если говорить об этом законопроекте, который должен продлить сроки реализации закона "Об образовании", то когда он может быть принят? У нас ведь депутаты уже привыкли на долгие месяцы затягивать работу над законопроектами

- Фактично це буде законопроект про п'ятирічний перехідний період, тому що збільшується перехідний період на три роки і це абсолютно достатньо. Крім того, крім цього законопроекту я хочу нагадати, що буде також внесено згодом закон про загальну середню освіту, який буде виписувати ці моделі власне освіти в школах з мовами національних меншин і ми вже оприлюднили в цій дорожній карті проект, перший проект цієї статті для того, щоб вже вести консультації з національними меншинами і всіма, хто зацікавлений цим питанням, з усіма українцями, щоб вони висловили свою думку з приводу цього проекту статті. Тобто, ми відкриті до консультацій і ми сподіваємося, що Верховна Рада України виявить свою єдність і більшість, яка є в парламенті таки зможе якнайшвидше ухвалити цей законопроект. Зрозуміло, він має пройти всі процедури і зокрема на наступному парламентському тижні він буде розглядатися в комітетах Верховної ради України і як тільки буде розглянутий в комітетах, він буде тоді вже в несений до порядку денного.

Что же, ясно. Давайте еще одну тему затронем по школьному обучению. Кабмин объявил о продолжении реформы школьного образования. И утвердил новый стандарт для школы. А что изменится уже в ближайшее время в этой сфере? Каких перемен ждать и родителям и учителям?

-Так, в Кабміні на цьому тижні було ухвалено стандарт початкової освіти. Цей стандарт початкової освіти вже базується на цінностях і підходах нової української школи. Основна ідея, якщо її коротко описати полягає в тому, щоб ми перейшли від школи де дітей в основному напихають лише теоретичними знаннями, до школи компетентності для ХХІ століття, а це не тільки традиційно всі ті обов'язкові компетентності як знання і вміння володіти рідною мовою, держаною мовою, іноземними мовами, математична грамотність, природнича грамотність, але це також інформаційна компетентність, громадянська, соціальна компетентність, культурна компетентність, фінансова грамотність і підприємливість. І ось цей стандарт початкової освіти враховує ці особливості.

Ще цей стандарт враховує вікові особливості дітей. Діти у 6 років, ці сучасні діти потребують зовсім інших методик викладання, ніж традиційно ми застосовували. Тобто це мають бути методики активної взаємодії, педагогіка партнерства, діяльність і методики навчання, пошукове навчання. Зрозуміло, це потребує підготовки відповідної вчителів.

Вот, кстати, один из главных вопросов для украинской школы - это квалифицированные учителя. Что сегодня можно сделать, чтобы привлечь квалифицированных специалистов на работу в школы? Все-таки уровень зарплат и социальных гарантий для учителей в Украине очень далек от того, чтобы сделать эту работу по-настоящему привлекательной.

- Я думаю, що є дві основні речі, які необхідні для дитини яка є талановита і щоб вона прийшла і реалізувалась в цій професії. Перше це соціальний належний статус, а за цим стоїть ставлення суспільства до вчителя і рівень його оплати праці. Зараз педагогічні працівники не є високооплачуваною професією, навіть не зважаючи на те, що минулого року ми всім педагогічним працівникам підвищили заробітну плату на 50 відсотків, а цього року іде збільшення ще на 25 відсотків для вчителів.

Все одно заробітна плата для вчителів залишається не на такому рівні, щоб вчитель міг почуватися відданим тільки цій професії і не думати, яким чином йому здійснювати якийсь додатковий підробіток. Тому в законі про освіту закладений відповідний рівень, але до нього потрібно прямувати декілька років, робили наполегливо і поступально. А друга передумова - щоб вчитель відчував свою педагогічну свободу.

Щоб він не був затиснутий величезною кількістю інструкцій, щоб він не підлягав адміністративному постійному тиску і тут ми працюємо над законом про загальну середню освіту, уже закон про освіту наприклад визначає можливості вчителя. Зокрема, на базі цієї початкової освіти талановиті вчителі, і власне навчальні заклади можуть творити власні освітні програми і не їздити невідомо куди затверджувати ці освітні програми.

Ми намагаємося також зняти репресивний контроль з учителя через органи місцевої влади, тому що контролювати вчителя можуть тільки фахівці. Тільки ті, хто добре знає ці вимоги до роботи вчителя. Тому ви бачите, що це потребує великих системних змін. І що нам дуже важливо, нам потрібен ще один інструмент впливу на мотивацію - це співпраця з батьками.

Саме співпраця, тому що співпраця з батьками займається не тим, щоб просити в них додаткові гроші, і я сподіваюся, що з фінансовою децентралізацією, коли органи місцевого самоврядування отримали значно більше сьогодні ресурсу на місця зараз батьки можуть стати також джерелом тої співпраці, яка буде на користь розвитку навчального закладу, не тільки в сфері фінансів, а й у сфері ідей, освітніх програм, які підуть на користь дітям.

Спасибо, Лилия Гриневич - министр образования и науки Украины - отвечала на мои вопросы.