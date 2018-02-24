"Бессольцевой бойкот, никто, слышите, никто не должен с ней разговаривать. Пусть она почувствует наше всеобщее презрение".

Это кадры нашумевшего советского фильма "Чучело". Драма 1983 года - о детской жестокости. Картина - о травле девочки - поражала своей остротой.

"Саме явище старе, як світ, на превеликий жаль", - говорит Аксана Филипишина, представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства

Спустя - тридцать лет - не изменилось ничего. Только зритель стал более искушенный, дети - более жестокие, а сценарии - еще откровенней. Сюжеты подбрасывает сама жизнь. Теперь это называют словом "буллинг".

Ивано-Франковская школа. Видео избиения восьмиклассника выложили ученики. Сами избили, сами сняли на телефон - и признались в своей жестокости...

Избили, потому что мальчик. Сирота! Но что страшнее всего! Мимо детей равнодушно прошла взрослая женщина.

А это Каховка. Две школьницы устроили драку на глазах у подростков, которые снимали происходящее на мобильные телефоны. Равнодушие к жестокости - еще одна беда нашего времени.

На самом деле, такие страшные инциденты - сплошь и рядом. Доказывают "кто круче" дети и в школьных дворах, и на таких вот пустырях или заброшенных стройках. Сильные устраивают расправы - над слабыми. Тем самым ломают и свою жизнь.

"Это реально уголовная ответственность".

Как в случае с избиением детей в Чернигове. Это происшествие год назад вызвало огромный резонанс. Средь белого дня девочки-подростки устроили бойцовский клуб! На глазах у большой компании. Избивали - ровесниц. До сотрясения мозга.

"Всі ток-шоу, всі телевізійні програми показали цю ситуація і наразі, на мій погляд, забули. тобто дітей прокрутили по ток-шоу і відпустили ситуацію. дуже важливим було б, щоб суспільство знало, що за протиправні дії настає покарання. І це має бути показово", - говорит Аксана Филипишина, представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства про ситуацию в Чернигове.

Малолетним агрессорам грозит до 4 лет лишения свободы. Но пока реального наказания нет. Продолжается следствие, суд еще не начался! И это едва ли не единственный случай в стране, когда расправа уголовно наказуема. Уж слишком громким стало дело.

За свою жестокость дети несут ответственность с 14 лет. За причинение серьезного вреда - они могут попасть в колонию.

"Якщо ми говоримо про цивільну відповідальність, то це тільки в площині захисту честі і гідності, і на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня немає адміністративної відповідальності. Законопроект. Вже три роки висить в парламенті України", - говорит Аксана Филипишина.

А случаи буллинга среди подростков в школах или на улицах Никто не контролирует. Еще пару лет назад - в каждом райотделе милиции была детская комната. Где работали со сложными подростками. Но милицию по делам несовершеннолетних - Ликвидировали. А новую службу пока не создали.

"Немає контролюючих органів! В умовах децентралізації міністрество освіти і науки по суті умиває свої руки", - говорит Аксана Филипишина.

Поэтому нынче за детей несет ответственность - только учебное заведение, если травля происходит на его территории.

"Школа полностью несет ответственность не только за обучение ребенка, но и за процесс воспитания и безопасности этого ребенка. Потому как родитель, передавший школе свое чадо, хочет иметь гарантию того, что с этим чадом ничего не случится", - говорит Сергей Костыра, адвокат.

Как это недавно произошло в Днепре. В одной из школ дети затравили ученика пятого класча - Сережу.

"Мне ребенок позвонил по телефону и с надрывом в голосе, плакал и кричал, мамочка родная забери меня, пожалуйста, с этой школы. Я спрашиваю что произошло. Дети собрали петицию, и во время перемены тыкали мне ее в нос. Мы собрали петицию, подписали и теперь тебя точно выгонят с класса", - говорит Виктория Иванова, мать Сергея.

Издевались и морально, и физически. А все потому, что семья мальчика - переселенцы. В Днепр переехали из Торэза четыре года назад. Сережа в 5 лет перенес инсульт. С тех пор мама старается защитить его от нервных потрясений. Но когда обратилась к учителю с просьбой - оградить сына от издевательств, та ответила - ребенок проблемный, забирайте документы и уходите.

"Я его не дам в обиду от всех, извините в классе 28 человек, сидеть один ребенок не может, априори", - говорит Виктория Иванова, мать Сергея.

С Сережей, как и с его одноклассниками, не работали ни учителя, ни психологи. Даже больше! В школе виновным во всем сделали только Сергея. Классный руководитель завела для него - индивидуальный дневник поведения. Сейчас учительница на больничном, по телефону рассказала - шум подняли напрасно. Директора школы после скандала уволили.

"Нужно работать с вот этим средним прошарком. То есть куда эти ребята сделают шаг, или в защиту, или наоборот. От этого зависит, приживется буллинг в этой школьной системе, или нет", - говорит Инна Кирилюк, детский психолог.

Но чаще всего случаи буллинга замалчивают. Детям стыдно об этом говорить. А педагогам - страшно. Страшно за свое рабочее место.

"Статистики з приводу буллінгу не існує в Україні", - говорит Аксана Филипишина.

Безусловно в учебных заведениях должны отвечать за безопасность учеников. Сглаживать конфликты и пресекать травлю. Но все же главная ответственность лежит не на учителях. А на родителях. В случае доказанной вины ребенка - именно они оплатят лечение жертвы. Или моральную компенсацию. Тем самым расплачиваясь за свои недостатки в воспитании.

"Если в семье к ребенку проявляется агрессия. Его оскорбляют, его бьют или били в детстве против сильного папы или там влиятельной мамы сложно пойти и тогда агрессия смещается и выражается в той среде, где я могу иметь эту позицию сильного", - говорит Инна Кирилюк, детский психолог.

Насилие среди детей - проблема, которую очень сложно решить. Но можно предотвратить. И это, в первую очередь, задача взрослых.

Извечная проблема детской жестокости сейчас приобретает новые черты. Циничной публичности и равнодушия. Травлю подростками друг друга сейчас называют буллингом. И с ним сталкиваются во всем мире.

Но кто же должен предотвращать травлю? И кто несет ответственность за жестокие игры детей? И почему в нашей стране - подобные случаи происходят все чаще? Любовь Кукла - разбиралась.

"Бессольцевой бойкот, никто, слышите, никто не должен с ней разговаривать. Пусть она почувствует наше всеобщее презрение".

Это кадры нашумевшего советского фильма "Чучело". Драма 1983 года - о детской жестокости. Картина - о травле девочки - поражала своей остротой.

"Саме явище старе, як світ, на превеликий жаль", - говорит Аксана Филипишина, представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства

Спустя - тридцать лет - не изменилось ничего. Только зритель стал более искушенный, дети - более жестокие, а сценарии - еще откровенней. Сюжеты подбрасывает сама жизнь. Теперь это называют словом "буллинг".

Ивано-Франковская школа. Видео избиения восьмиклассника выложили ученики. Сами избили, сами сняли на телефон - и признались в своей жестокости...

Избили, потому что мальчик. Сирота! Но что страшнее всего! Мимо детей равнодушно прошла взрослая женщина.

А это Каховка. Две школьницы устроили драку на глазах у подростков, которые снимали происходящее на мобильные телефоны. Равнодушие к жестокости - еще одна беда нашего времени.

На самом деле, такие страшные инциденты - сплошь и рядом. Доказывают "кто круче" дети и в школьных дворах, и на таких вот пустырях или заброшенных стройках. Сильные устраивают расправы - над слабыми. Тем самым ломают и свою жизнь.

"Єто реально уголовная ответственность".

Как в случае с избиением детей в Чернигове. Это происшествие год назад вызвало огромный резонанс. Средь белого дня девочки-подростки устроили бойцовский клуб! На глазах у большой компании. Избивали - ровесниц. До сотрясения мозга.

"Всі ток-шоу, всі телевізійні програми показали цю ситуація і наразі, на мій погляд, забули. тобто дітей прокрутили по ток-шоу і відпустили ситуацію. дуже важливим було б, щоб суспільство знало, що за протиправні дії настає покарання. І це має бути показово", - говорит Аксана Филипишина, представитель Уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства про ситуацию в Чернигове.

Малолетним агрессорам грозит до 4 лет лишения свободы. Но пока реального наказания нет. Продолжается следствие, суд еще не начался! И это едва ли не единственный случай в стране, когда расправа уголовно наказуема. Уж слишком громким стало дело.

За свою жестокость дети несут ответственность с 14 лет. За причинение серьезного вреда - они могут попасть в колонию.

"Якщо ми говоримо про цивільну відповідальність, то це тільки в площині захисту честі і гідності, і на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня немає адміністративної відповідальності. Законопроект. Вже три роки висить в парламенті України", - говорит Аксана Филипишина.

А случаи буллинга среди подростков в школах или на улицах Никто не контролирует. Еще пару лет назад - в каждом райотделе милиции была детская комната. Где работали со сложными подростками. Но милицию по делам несовершеннолетних - Ликвидировали. А новую службу пока не создали.

"Немає контролюючих органів! В умовах децентралізації міністрество освіти і науки по суті умиває свої руки", - говорит Аксана Филипишина.

Поэтому нынче за детей несет ответственность - только учебное заведение, если травля происходит на его территории.

"Школа полностью несет ответственность не только за обучение ребенка, но и за процесс воспитания и безопасности этого ребенка. Потому как родитель, передавший школе свое чадо, хочет иметь гарантию того, что с этим чадом ничего не случится", - говорит Сергей Костыра, адвокат.

Как это недавно произошло в Днепре. В одной из школ дети затравили ученика пятого класса - Сережу.

"Мне ребенок позвонил по телефону и с надрывом в голосе, плакал и кричал, мамочка родная забери меня, пожалуйста, с этой школы. Я спрашиваю что произошло. Дети собрали петицию, и во время перемены тыкали мне ее в нос. Мы собрали петицию, подписали и теперь тебя точно выгонят с класса", - говорит Виктория Иванова, мать Сергея.

Издевались и морально, и физически. А все потому, что семья мальчика - переселенцы. В Днепр переехали из Тореза четыре года назад. Сережа в 5 лет перенес инсульт. С тех пор мама старается защитить его от нервных потрясений. Но когда обратилась к учителю с просьбой - оградить сына от издевательств, та ответила - ребенок проблемный, забирайте документы и уходите.

"Я его не дам в обиду от всех, извините в классе 28 человек, сидеть один ребенок не может, априори", - говорит Виктория Иванова, мать Сергея.

С Сережей, как и с его одноклассниками, не работали ни учителя, ни психологи. Даже больше! В школе виновным во всем сделали только Сергея. Классный руководитель завела для него - индивидуальный дневник поведения. Сейчас учительница на больничном, по телефону рассказала - шум подняли напрасно. Директора школы после скандала уволили.

"Нужно работать с вот этим средним прошарком. То есть куда эти ребята сделают шаг, или в защиту, или наоборот. От этого зависит, приживется буллинг в этой школьной системе, или нет", - говорит Инна Кирилюк, детский психолог.

Но чаще всего случаи буллинга замалчивают. Детям стыдно об этом говорить. А педагогам - страшно. Страшно за свое рабочее место.

"Статистики з приводу буллінгу не існує в Україні", - говорит Аксана Филипишина.

Безусловно в учебных заведениях должны отвечать за безопасность учеников. Сглаживать конфликты и пресекать травлю. Но все же главная ответственность лежит не на учителях. А на родителях. В случае доказанной вины ребенка - именно они оплатят лечение жертвы. Или моральную компенсацию. Тем самым расплачиваясь за свои недостатки в воспитании.

"Если в семье к ребенку проявляется агрессия. Его оскорбляют, его бьют или били в детстве против сильного папы или там влиятельной мамы сложно пойти и тогда агрессия смещается и выражается в той среде, где я могу иметь эту позицию сильного", - говорит Инна Кирилюк, детский психолог.

Насилие среди детей - проблема, которую очень сложно решить. Но можно предотвратить. И это, в первую очередь, задача взрослых.