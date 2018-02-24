Только на первый взгляд улыбка - нечто непроизвольное и малозначимое. На самом деле это сильное профилактическое средство, способное предотвратить как простуду так и сердечно-сосудистые заболевания - доказано наукой. На Лайфхакере рассказали, что будет, если вы начнёте чаще улыбаться.

1. Снизится нагрузка на сердечно-сосудистую систему

Ученые пишут, что у людей, которые начинают улыбаться в стрессовой ситуации, снижается частота сердечных сокращений. А это ведет к восстановлению спокойствия и уверенности в своих силах. Кроме того, стресс с улыбкой меньше нагружает сердечно-сосудистую систему, почти не оказывая негативного влияния на ее здоровье.

У тех же, кто в сложных ситуациях предпочитает сохранять естественно-паническое или нейтральное выражение лица, сердце продолжает колотиться, и успокоиться им сложнее. Так что в следующий раз, даже если все плохо, попробуйте улыбнуться - чуть полегчает.

2. Уменьшится стресс

Улыбки и смех ощутимо снижают уровень гормонов стресса: кортизола, эпинефрина, норадреналина. Чем чаще вы улыбаетесь, тем ниже риск возникновения хронического стресса, который современные ученые считают ответственным практически за все проблемы со здоровьем - от лишнего веса до мигреней, проблем с пищеварением и кожных реакций.

3. Появится ощущение счастья

Даже натужная социальная улыбка (когда и не улыбался бы, да надо!) повышает выработку эндорфина - гормона счастья. А его уровень напрямую связан с настроением. Чем он выше, тем светлее и радостнее кажется жизнь.

Фальшивая улыбка повышает уровень эндорфина так же, как и настоящая: мозг, давая команду на выработку гормонов, реагирует на поведение лицевых мышц, а не на эмоции.

4. Утихнет боль

По тем же причинам, что и в пункте выше: эндорфины обладают успокаивающим и болеутоляющим действием, сравнимым с эффектом опиатов. А опиаты, между прочим, раньше использовали вместо наркоза при операциях.

5. Укрепится иммунитет

Улыбка заставляет организм быстрее вырабатывать белые кровяные тельца - лейкоциты, ведь они одни из ключевых солдат иммунной системы. Чем оперативнее тело способно производить лейкоциты в ответ на угрозу, тем выше иммунитет. Исследования проведенные с участием детей в стационарах, демонстрируют: у госпитализированных малышей, которых навещают аниматоры и клоуны, заставляя улыбаться, уровень белых кровяных телец выше, чем у детей, которых не веселят.

6. Уйдет бессонница

Хорошие новости для тех, кто любит по вечерам посмотреть комедии или просто провести время с семьей, друзьями и любимыми. Улыбки, которые сопровождают такой досуг, существенно улучшают сон, делая его более спокойным и глубоким, и облегчают процесс засыпания.

7. Улучшится память

Исследователи из Медицинского центра Университета Лома-Линда (Калифорния, США) провели тесты на запоминание среди людей в возрасте между 60 и 70 годами. Пожилым добровольцам было предложено запомнить содержание нескольких карточек. Затем испытуемых разделили на две группы: первой разрешили просто отдохнуть, а второй включили смешные видеоролики.

Через 20 минут пожилых людей попросили вспомнить содержание карточек. Выяснилось, что те, кто смотрел ролики и улыбался, вспомнили в среднем в два раза больше информации, чем их отдыхавшие коллеги. Это говорит о том, что улыбки способны улучшить как минимум кратковременную память.

8. Увеличится продолжительность жизни

Люди, которые часто улыбаются, имеют в среднем 70-процентный шанс дожить до 80 лет, в то время как у их менее улыбчивых приятелей этот шанс составляет лишь 50%. Таковы результаты исследования, проведенного Эрнстом Абелем и Майклом Крюгером из Университета Уэйна (Мичиган, США).

К данному выводу ученые пришли после анализа старых фотографий: они выделили улыбающиеся и хмурые лица, а затем проследили по архивам судьбу изображенных на снимках людей. Связь между улыбчивостью и продолжительностью жизни была доказана в большинстве случаев.

В общем, чаще улыбайтесь, и ваша жизнь будет не только долгой и здоровой, но и исключительно приятной.

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