Исследуя арктические ледники, школьники из Подмосковья открыли новый географический объект - остров у архипелага Новая Земля. Об этом пишет National Geographic.

При поддержке Роскосмоса действует молодежная межрегиональная группа, участники которой дистанционно наблюдают за поверхностью Земли. Детей учат анализировать спутниковые снимки, готовя по нескольким важным направлениям: экологии, истории, географии, а также работе в Арктике.

Рассматривая фотографии, сделанные российским космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Канопус-В" и европейскими "Landsat" и "Sentinel", юные ученые нашли новый остров у архипелага Новая Земля. Участок суши образовался в декабре 2017 года после отступления фронтальной части ледника Вилькицкого и разрушения ледяной перемычки, соединявший остров с ледником.

Появление островов и мысов по такой причине свидетельствует об ускорении деградации ледников Новой Земли. Только за период с 2001 по 2015 годы среднегодовая скорость сокращения их площади выросла в 2 раза по сравнению с 1959-2001 годами.

Первое сообщение об открытии было сделано 31 января 2018 года на научном мероприятии в Самаре. Его авторы - школьники из Подмосковья: Артем Макаренко и Валерия Саенко. Гидрографическая служба Северного Флота ВМФ, рассмотрев материалы, подтвердила наличие нового географического объекта.

Территория площадью 0,19 км²(410 м x 780 м) с координатами центра 75°34'06.67 северной широты и 58°17'52.2 восточной долготы пока не имеет имени. Роскосмос неофициально называет его островом Школьников, а сами ребята предлагают вариант "Ламантин", поскольку объект "очень похож складками и силуэтом на это морское животное". Следующий необходимый этап для официального признания нового острова - экспедиция ВМФ России.

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