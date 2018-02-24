В Мьянме взорвались сразу три бомбы [ Редактировать ]
24 февраля в Мьянме прогремели три взрыва в разных местах в столице штата Ракхайн Ситуэ, в том числе в доме высокопоставленного чиновника. Об этом сообщает The Malay Mail Online.
"Три бомбы взорвались и были найдены еще три неразорвавшиеся бомбы. Ранены полицейские, но не тяжело", - сказал представитель полиции, добавив, что в результате взрывов никто не погиб.
Взрывы произошли около 4 утра в доме секретаря правительства штата, в офисе и на дороге, ведущей к пляжу, сказал офицер полиции на условиях анонимности.
Ранее мы писали о том, что возле посольства США мужчина совершил самоубийство.
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