С похолоданием на улице, люди становятся более уязвимыми к болезням. Конечно, на открытом воздухе вирусы размножаются медленнее, чем в помещениях. Но пребывание на холоде, снижает сопротивляемость организма. О том от чего Украинской следует защищаться рассказал столичный терапевт Захар Корченюк.

Активность вирусных инфекций зависит от температуры воздуха в окружающей среде. Когда на улице минусовая температура, вирусы размножаются значительно медленнее. Благоприятными условиями для размножения вирусов гриппа и острых респираторных заболеваний является влага, сырая погода. Впрочем риск заболеваемости зависит от сопротивляемости организма каждого человека. Если он здоров и защитные силы организма высокие, то может не заболеть, даже контактируя с вирусом. Но если человек имеет слабый иммунитет, он имеет все шансы заболеть ОРВИ и в мороз.

Врач напоминает, что сейчас как раз пик заболевания гриппом и не надо возлагать слишком много надежд на то, что низкие температуры уберегут от заражения. Люди могут перемерзнуть на улице и зайти в помещение с больными людьми.

Не надо забывать и о кори, вирус которого еще распространяется из-за низкого уровня вакцинации. Он очень легкий и может разноситься потоком воздуха. Однако им заразиться можно находясь в одном помещении с больным, но не на улице. Он быстро погибает во внешней среде тем более в морозы. Вирус кори ослабляет иммунитет и снижает способность организма бороться с другими болезнями", - говорит врач.

Больше всего терапевт предостерегает от ротавирусной инфекции, которая выживает и в жару, и в морозы. Ни антибактериальная обработка, ни заморозка не убивают вирусных частиц. На продуктах питания и поверхностях они могут жить до месяца. Единственный метод борьбы с ротавирусной инфекцией - это кипячения.

Это инфекционное заболевание передается через немытые руки, зараженную воду, пищу и бытовые предметы общего пользования. Симптомами является диарея, рвота, боль в горле, повышенная температура. Ротавирус настолько заразен, что способен инфицировать организмы не только из-за использования общих бытовых приборов, но и через поручни в общественном транспорте, через дверные ручки, за денег. Хватит соприкосновения грязных рук, на которые попал ротавирус, в рот - и заражение обеспечено. То же касается чихание или близкого контакта с зараженным лицом.

Врач советует не заниматься самолечением. Человек не может точно установить свой диагноз, а только ухудшит свое состояние, затягивая с нужным лечением.

Напомним, что девочка из-за редкой болезни родилась "взрослой".