В Сумах с понедельника, 26 февраля, вводят карантин во всех школах города из-за высокого числа заболевших гриппом и ОРВИ среди школьников. Первые 7 школ в городе закрыли на карантин еще 19 февраля.

Как сообщили в пресс-службе Сумского горсовета, комиссия решила ввести карантин в учреждениях общего среднего образования города до 3 марта включительно.

Также предлагается перевести детские сады на дежурный режим работы, запретить работу внешкольных учреждений и проведение массовых мероприятий.

Решено ввести масочный режим в лечебных учреждениях города и ограничить посещение больных, обеспечить дезинфекцию коммунального и частного транспорта, усилить работу пунктов обогрева.

На этой неделе в Сумах зарегистрировано 2 970 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 14,5% больше, чем на предыдущей неделе. Среди заболевших - 64% детей до 18 лет. На сегодня в стационаре на лечении находятся 148 больных детей.

По состоянию на 23 февраля в Сумах не работали уже 11 школ, в некоторых школах были применены карантинные меры в отношении отдельных классов.

Напомним, что в Ужгороде продлили карантин.