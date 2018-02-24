В Сумах все школы закрыли на карантин [ Редактировать ]
В Сумах с понедельника, 26 февраля, вводят карантин во всех школах города из-за высокого числа заболевших гриппом и ОРВИ среди школьников. Первые 7 школ в городе закрыли на карантин еще 19 февраля.
Как сообщили в пресс-службе Сумского горсовета, комиссия решила ввести карантин в учреждениях общего среднего образования города до 3 марта включительно.
Также предлагается перевести детские сады на дежурный режим работы, запретить работу внешкольных учреждений и проведение массовых мероприятий.
Решено ввести масочный режим в лечебных учреждениях города и ограничить посещение больных, обеспечить дезинфекцию коммунального и частного транспорта, усилить работу пунктов обогрева.
На этой неделе в Сумах зарегистрировано 2 970 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 14,5% больше, чем на предыдущей неделе. Среди заболевших - 64% детей до 18 лет. На сегодня в стационаре на лечении находятся 148 больных детей.
По состоянию на 23 февраля в Сумах не работали уже 11 школ, в некоторых школах были применены карантинные меры в отношении отдельных классов.
Напомним, что в Ужгороде продлили карантин.
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